Fikirtepe'de Protesto: Depolar Boşaltılamaz! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fikirtepe'de Protesto: Depolar Boşaltılamaz!

Fikirtepe\'de Protesto: Depolar Boşaltılamaz!
24.12.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geri dönüşüm işçileri, Fikirtepe'deki depolarının boşaltılması tebligatını protesto etti.

İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri, Fikirtepe'deki depolarının boşaltılması tebliğini protesto etti.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan dernek üyeleri, "Yoksulun kavgası yoksulla değil, yoksullukladır. Fikirtepe hepimizin" yazılı pankart açarak, "Fikirtepe bizimdir", "Direne direne kazanacağız", "İnsan gibi yaşamak istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Dernek Başkanı Ali Mendillioğlu, yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta kendilerine gelen tebligatta yarına kadar depolarının boşaltılmasının istendiğini söyledi.

Belediyenin gönderdiği tebligatta, emniyetin talebiyle bu işlemin uygulanacağının bildirildiğini dile getiren Mendillioğlu, şöyle konuştu:

"İki gün içinde hem Kadıköy Emniyet Müdürü hem de Kadıköy Kaymakamı'yla görüştük ve depolarının boşaltılması yönünde kendilerinin bir tasarrufu olmadığını söylediler. Dolayısıyla, tebligatta emniyetin talebinden bahsediliyorsa ve emniyet böyle bir talebi olmadığını söylüyorsa, belediyenin boşaltma tebligatı talebi boşa düşmüş demektir. Yani, yarın yapacağı işlem anlamsız olacaktır. İnanmak istiyoruz ki yarın çalışmaya devam edeceğiz, depolarımıza müdahale edilmeyecek ama bu görüşmelere ve ilgili kurumların beyanlarına rağmen yarın bir uygulama olursa direnmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik olalım, umudumuzu kaybetmeyelim."

Mendillioğlu, bu uygulamalar hayata geçirilirken kendilerine haklarında şikayetler olduğu, görüntü kirliliği oluşturdukları ve kentsel dönüşüm gibi gerekçelerin iletildiğini belirterek, "Bizi kim, niye şikayet ediyor, bilmiyoruz. Sadece 'şikayetler var' deniliyor. O zaman hakkımızı nasıl savunacağız? Sizin görmekten rahatsız olduğunuz şeyi biz her gün yaşıyoruz. O gördüğünüz ve rahatsız olduğunuz depolarda yaşıyoruz. O gördüğünüz çöplerden rahatsız oluyorsunuz. Kim mahalle sakinlerinin hakkını koruyarak bir kentsel dönüşüm projesi uygulamış da biz karşı çıkmışız. Böyle bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacaksa, söz veriyoruz depolarımıza ilk kazmayı biz vuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikirtepe'de Protesto: Depolar Boşaltılamaz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Fikirtepe'de Protesto: Depolar Boşaltılamaz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.