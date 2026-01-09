Fikri Kurt Yeniden Başkan Seçildi

Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Fikri Kurt yeniden başkanlığa seçildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan seçimde 471 oy alan Kurt, yeniden başkan seçildi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kurt, oy kullanananlara teşekkür etti.