Filipinler'de Askere Pusu: 4 Şehit

Filipinler'de askerlere kurulan pusu sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Munai şehrine bağlı bir köyde bölgede operasyon düzenleyen askerlere "yerel bir terör grubu" tarafından pusu kuruldu.
Pusuya düşen 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Ordu ise olayın faillerini yakalamak için bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.
