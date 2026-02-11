Filipinler'de Feribot Faciası: 52 Kayıp

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği bildirildi.

Phil Star gazetesinin haberine göre, Filipinler Sahil Güvenliğinden (PCG) yapılan açıklamada, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yerel saatle 07.00 sularında başlattığı arama çalışmalarında, 15 dakika sonra batık feribotun içinde bir kadının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Toplam can kaybının 52'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 316 kişinin olaydan sağ çıktığı kaydedildi.

Olay

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 332'si yolcu ve 27'si mürettebattan 359 kişiyi taşıyan feribot, 26 Ocak'ta batmıştı.

Teknik arıza sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu takımada ülkesi Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları meydana gelmişti. 2023'te Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.