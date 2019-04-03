Filipinler'de Havalimanında 757 Canlı Tarantula Ele Geçirildi
1 saat önce
Filipinler'de havalimanında 757 canlı tarantula ele geçirildi.
Filipinler
'de havalimanında 757 canlı tarantula ele geçirildi.
Gümrük yetkilileri, başkent Manila'da Ninoy Aquino Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, kurabiye kutuları içinde 757 canlı tarantula ele geçirildiğini belirtti.
Tarantulaların bulunduğu kutuların Polonya
'dan gönderildiğini ifade eden yetkililer, bir kişinin vahşi hayvan kaçakçılığından gözaltına alındığını kaydetti.
Aynı havalimanında yakın zamanda düzenlenen başka bir operasyonda 63 iguana ve bukalemun ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:41 Kaynak: AA
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