Filistin'de Kovid-19'un vurduğu pazar yerlerinde sessizlik hakim - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19'un vurduğu pazar yerlerinde sessizlik hakim

İşgal altındaki Batı Şeria'nın büyük kentlerinde hareketli günleriyle hatırlanan eski pazar yerlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Filistin'de Kovid-19'un vurduğu pazar yerlerinde sessizlik hakim, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın büyük kentlerinde hareketli günleriyle hatırlanan eski pazar yerlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgelerindeki esnaf, dükkanlarının boş kalmasından dolayı endişeli günler geçiriyor.

Filistinli esnaf, aslında tam bir çıkmazda: Dükkanını açmazsa satış yapamayacak, açarsa da her gün parasını boşa harcamış olacak.

Nablus'taki Eski Şehir'de uzun yıllardır süt ürünleri satarak geçimini sağlayan Yasir Subhe, şimdiye kadar böyle bir ekonomik kriz görmediğini söyledi.

Subhe, "Nablus sanki abluka altında gibi. Piyasalardaki hareketlik çok kısıtlı ve salgının yayılmasında endişe ediliyor." dedi.

Nablus'ta kahvaltılık ürünler satan Filistinli Ahmed eş-Şahşir ise kentteki ekonomik durumun düzeleceğine dair umudunu koruyor.

Şahşir, pazarların ve sokakların eskisi gibi yeniden hareketlenerek güzelleşeceğine, şehirdeki sessizliğin esnafın ve satıcıların sesleriyle bozulacağı günlerin geleceğine inandığını dile getirdi.

Turistik mekanlar da boş

Beytullahim'in önde gelen esnaflarından kahveci Sami Hamis de ekonomik durgunluk karşısında umudunu korumaya çalışanlardan.

Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olan kahveci Hamis, bugünlerde çay, kahve çağrılarına yanıt verecek turistlerin olmadığını ifade etti.

Doğuş Kilisesi'nin yakınlarında öteberi satan yaşlı Filistinli ise her gün eşyalarını özenle hazırladığını ancak satış yapamadığını ifade etti. Yaşlı Filistinli, "Bu öteberi, daha iyi bir gelecek için tek ümidim." dedi.

Nablus'ta fırın işleten El- Hac Ebu Usame Menna, "Fırını açıyoruz ama satışlar düşük; kepenk indirmek teslim olmak demek." diye konuştu.

Önceden günde 5 çuval un kullandıklarını, şimdi ise bir çuvalın bile bitmediğini söyleyen Menna, fırınının 5 ailenin ekmek teknesi olduğunu söyledi.

Salgından önceki hareketli günler unutuldu

Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde hediyelik eşya dükkanı olan Velid Ganim, piyasanın salgından önceki durumunu hatırlayamadığını belirtti.

"Dükkanı sadece havalansın diye açıyorum. Alışveriş son derece kısıtlı, turist ise neredeyse yok." diyen Ganim, bu durumun yıl sonuna kadar düzelmesini umut ettiğini ifade etti.

El-Halil'de Harem-i İbrahim Cami yakınlarında bakkal dükkanı olan Fethi el-Cebrini ise, "Aylık 5 bin şekel (yaklaşık 1450 dolar) ilaç masrafım var. Salgın nedeniyle şu an 10 şekelden fazla kazanamıyorum." dedi.

Salgından önceki yaşam tarzına dönmek Filistin yönetiminin ülkedeki salgını kontrol altında tutabilmesiyle ilgili.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin araştırmasına göre, Batı Şeria'da Kovid-19 tedbirlerine uyma oranı, Gazze ve Doğu Kudüs'tekinden daha düşük durumda.

Haziranda yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 28'i maske kullanmıyor, yüzde 22'si kalabalık mekanlardan kaçınmıyor ve yüzde 21'i kendisini hasta hissettiği zaman evde kalmıyor.

Batı Şeria'da piyasaların eskisi gibi hareketli günlerine yeniden dönmesi için yapılması gereken çok fazla şey olduğu görülüyor.

[Bu yazıyı AA için kaleme alan Dan Waites, Kudüs'teki Uluslararası Kızılhaç Komitesi resmi sözcülüğü görevini yürütmektedir.]

Batı Şeria, Kudüs, Hakim, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Kovid-19'un vurduğu pazar yerlerinde sessizlik hakim - Son Dakika

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