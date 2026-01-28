Finike'de Hortum ve Sağanak Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Finike'de Hortum ve Sağanak Hasara Neden Oldu

28.01.2026 15:29
Antalya Finike'de hortum ve sağanak yağış seraları yerle bir etti, hasar tespit çalışmaları başladı.

ANTALYA genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına Finike ilçesinde hasara neden oldu. Fırtına ve sağanak yağışın ardından oluşan hortum seraları yerle bir etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Finike Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşarak karaya ulaşan hortumun verdiği zararın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Finike'de yağış ve hortumun neden olduğu hasarı tespit etmek için hızla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Finike Belediyesi Başkanı Mustafa Geyikçi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan seraları zarar gören kent sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'BÜYÜK BİR HASARA YOL AÇTI'

İlçede hortumdan kaynaklı ciddi bir zarar olduğunu söyleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Denizden gelen hortum, büyük karayolları tabelamızı yıktı, bir aracımız zarar gördü. Apartmanların arasından geçerek bazı evlerin cam balkonlarını kırdı. Can kaybımız yok, ona seviniyoruz. Fakat Saklısu Mahallemize geldiği sırada büyük bir hasara yol açtı. Tahmini 100 dönüme yakın seramız zarar gördü. Şu an hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'in de talimatlarıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız şu an da Finike'mizde hasar tespit çalışmaları yapıyor. Çiftçilerimizin yarasını sarmaya hep beraber devam edeceğiz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR TÜM EKİPLERİYLE SAHADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, "Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Aksu, Manavgat olmak üzere çiftçilerimizin zararı olduğu ihbarı geliyor. Arkadaşlarımızda olumsuz hava koşullarına rağmen sahada tespitler yapıyor. Finike'de 100 dönüm civarı, Kumluca'da 150 dönüm civarı seralarda zarar olduğu söyleniyor. Tam tespitlerimizi yaptıktan sonra çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" diye konuştu.

Finike Saklısu Mahallesi Muhtarı Atalay Topalşahin, hortumdan dolayı mahallede büyük zararlar oluştuğunu söyledi. Muhtar Topalşahin ve afetzede vatandaşlar kendilerini yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: DHA

