Samsun'un Atakum ilçesinde, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından İlkadım Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?