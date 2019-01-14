Firari Eski Danıştay Üyesinin Eşi Tutuklandı
41 dakika önce
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ulviye Tuğrut tutuklandı.
Ankara
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ulviye Tuğrut tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Ulviye Tuğrut, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Tuğrut, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
UlviyeTuğrut'un eşinin eski Danıştay
üyelerinden Hasan Tuğrut olduğu ve halen FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:07 Kaynak: AA
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