Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.