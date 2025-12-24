Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?