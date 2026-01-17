Firari Hükümlü Muş\'ta Yakalandı

Muş'ta 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen A. M'nin yapılan kimlik sorgulamasında, hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.