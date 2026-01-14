Firari Hükümlü Sandıklı'da Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.E'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
