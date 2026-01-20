Firari Hükümlü Varto'da Yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hakkında "görevini yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, polis ekiplerince yakalandı.

O.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.