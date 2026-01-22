Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası alan S.Ö'nün (27), İsabeyli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese yapılan baskında S.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?