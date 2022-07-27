Ayrıca şehidin babası Şahin Yoğurtcu'nun bestelediği ve bağlama eşliğinde söylediği "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" türküsünü oğlunun şehit olmasından 11 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Şehidin annesi Fatma, babası Şahin ve eşi Duygu Yoğurtcu ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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