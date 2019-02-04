Son Dakika Haberleri: Firefox, Otomatik Oynatılan Videoları Sessize Alacak

Firefox, Otomatik Oynatılan Videoları Sessize Alacak

50 dakika önce

Firefox, Chrome ve Edge'in ardından otomatik oynatılan videolar konusunda önlem alıyor.

Firefox, Otomatik Oynatılan Videoları Sessize Alacak, System.String[]
İnternette dolaşırken şüphesiz en rahatsız edici şeylerden bir tanesi otomatik oynatılan videolar. Bir anda son ses açılan videolar veya ses dosyaları çok dikkat dağıtıcı olabiliyor. Bunu önlemek için Google Chrome ve Microsoft Edge ilk adımları atmıştı, Mozilla da tarayıcısına önümüzdeki ay gelecek olan özellik ile bu konu hakkında ilk adımını atmış olacak.



Yeni sürümle birlikte Firefox, yeni açılan pencerelerdeki ses içeren videoları otomatik olarak sessize alacak ve videonun sesi oynat butonuna basıldıktan sonra açılacak. Tabii, yine de sizin bant genişliğinizden yiyecek ama en azından bir anda rahatsız edici bir ses ile karşılaşmayacaksınız.

Mozilla mühendisi Chris Pearce, yeni özelliğin Firefox 66 ile birlikte geleceğini söyledi. Pearce, kullanıcıların bu özelliği bazı siteler için aktif/pasif hale getirilebileceğini de ifade etti.




Bu özelliğin kullanılamadığı tek istisna ise görüntü ve sesli iletişimin olduğu konferans odaları.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:15 

Microsoft, Google, Chrome, Firefox, Teknoloji
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