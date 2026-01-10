Fırtına, Bahçe Duvarını Devirdi

DEVRİLEN BAHÇE DUVARI 10 ARACA ZARAR VERDİ
Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan tam fırtına nedeniyle, bir evin bahçe duvarını yıktı. Yıkılan duvarın parçalarının üzerine düştüğü 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
