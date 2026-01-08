FERİBOTTAKİ YOLCU VE ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Topçular Limanı'na giremediği için Yalova Limanı'na yanaşan feribotta bulunan 32 araç ve 42 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Feribotun güvenlik amacıyla fırtına dinene kadar limanda bekletileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fırtına Nedeniyle Feribot Tahliye Edildi - Son Dakika
