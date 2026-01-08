Fırtına Nedeniyle Feribot Tahliye Edildi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Nedeniyle Feribot Tahliye Edildi

08.01.2026 15:29
Yalova'da fırtına nedeniyle feribottaki 32 araç ve 42 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

FERİBOTTAKİ YOLCU VE ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Topçular Limanı'na giremediği için Yalova Limanı'na yanaşan feribotta bulunan 32 araç ve 42 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Feribotun güvenlik amacıyla fırtına dinene kadar limanda bekletileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Yalova, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

