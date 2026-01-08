Fırtına Nedeniyle Feribot Tahliye Edildi

FERİBOTTAKİ YOLCU VE ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Topçular Limanı'na giremediği için Yalova Limanı'na yanaşan feribotta bulunan 32 araç ve 42 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Feribotun güvenlik amacıyla fırtına dinene kadar limanda bekletileceği öğrenildi.