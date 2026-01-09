Fırtınada çatıdan düşen şehit kardeşi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün etkili olan fırtına sırasında evinin çatısına çıkan şehit kardeşi, ağır yaralalı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Çelik, dün etkili olan fırtına sırasında kontrol amacıyla evinin çatısına çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Aydın Çelik, zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarları üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Aydın Çelik, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Aydın Çelik'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Çelik'in 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi olduğu, geçtiğimiz yıl da eşi Yeter Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın Çelik'in cenazesi Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ