Fırtınada Mahsur Kalan Kuzu 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fırtınada Mahsur Kalan Kuzu 3 Gün Sonra Bulundu

Fırtınada Mahsur Kalan Kuzu 3 Gün Sonra Bulundu
28.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de besici, fırtınada kaybolan kuzusunu 3 gün süren arayışla buldu, biberonla beslemeye başladı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde fırtınada dağda mahsur kalan kuzu, 3 gün sonra sağ bulundu.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesi Elmakaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besici Kenan Çetinkaya küçükbaş sürüsünü otlatmaya çıkardı. Annesiyle dağa çıkan sürüdeki kuzu, aniden bastıran fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Eve döndüğünde durumu fark eden Çetinkaya, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen 3 gün 3 gece boyunca arayarak kuzuyu bulmayı başardı. Ancak bu kez de annenin kuzuyu emzirmemesiyle yeni bir süreç başladı. Aile biberonla kuzuyu beslemeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan meslek hayatında ilk kez böylesi bir olayla karşılaştığını anlatan Kenan Çetinkaya, "Yaklaşık 20 yıldır hayvancılık yapıyorum. Bu süre zarfında başıma ilk defa bu olay geldi. Bu küçük, körpe hayvan otlatmaya çıkarırken annesiyle birlikte dağa gelmiş, ben fark etmemişim. O esnada fırtınaya yakalandım ve o hayvan dağda mahsur kalmış. Ben eve geldiğim zaman fark ettim. Aramaya çıktığım zaman bir türlü bulamadım. 3 gün 3 gece boyunca aradım. Buldum, getirdim bu sefer annesi emzirmiyor. Annesi yabancılaşmış, ben biberonla besliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Tunceli, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fırtınada Mahsur Kalan Kuzu 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:37:18. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtınada Mahsur Kalan Kuzu 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.