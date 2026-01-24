Fitch'ten Türkiye'ye Pozitif Not Görünümü - Son Dakika
Fitch'ten Türkiye'ye Pozitif Not Görünümü

24.01.2026 11:21
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti.

FITCH Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit tutarken, ülkenin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükselttiğini duyurdu.

Kuruluşun raporunda, Eylül 2024'te gerçekleştirilen not artışının ardından döviz rezervlerinin tahminlerin ötesinde bir hızla toparlandığına dikkat çekildi. Bu gelişmenin, dış şoklara karşı kırılganlığı azalttığı vurgulanırken, rezerv kalitesindeki artış, döviz cinsinden yükümlülüklerdeki düşüş ve sıkı para politikalarının devamlılığının bu kararda belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca, ekonomi politikalarında ani bir gevşeme riskinin azalmasının da görünüm değişikliğine zemin hazırladığı kaydedildi.

FAİZ, ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Fitch, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair sayısal öngörülerini de paylaştı. Buna göre; reel politika faizinin 2026 sonunda yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun ise kademeli bir düşüşle 2027 yılı sonunda yüzde 19,5 bandına gerileyeceği tahmin ediliyor. Büyüme tarafında ise gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2026 yılında yüzde 3,5 oranında, 2027 yılında ise yüzde 4,2 oranında genişleyeceği öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

