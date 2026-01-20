FKÖ'den İsrail'in UNRWA Yıkımına Sert Tepki - Son Dakika
FKÖ'den İsrail'in UNRWA Yıkımına Sert Tepki

20.01.2026 14:17
FKÖ, İsrail'in UNRWA'ya ait yerleşkeye el koymasını ve yıkımını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerleşkeye el koymasını ve bazı tesisleri yıkmasını sert bir dille kınadı.

Örgüt, söz konusu adımın uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.

FKÖ'ye bağlı İnsan Hakları ve Sivil Toplum Dairesi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs'teki UNRWA yerleşkesi içinde binaları yıkmasını, BM bayrağını indirmesini ve yerine İsrail bayrağı asmasını "kasıtlı saldırgan bir davranış" olarak niteledi.

Açıklamada, İsrail'in bu uygulamasının "1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme, BM Şartı ve uluslararası kamu hukuku kurallarının açık ve ciddi bir ihlali" olduğu ifade edildi.

FKÖ, söz konusu uygulamanın İsrail'in "işgalci güç" sıfatıyla taşıdığı hukuki sorumlulukları ve uluslararası sistemi hiçe sayan tehlikeli bir yaklaşım anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca saldırı "çirkin ve tehlikeli" şeklinde tanımlanırken, uluslararası hukukun ağır ihlali ve "tam uluslararası hukuki dokunulmazlığa sahip bir BM kuruluşuna doğrudan saldırı" olduğu kaydedildi.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail Arazi İdaresi, Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan merkeze polis eşliğinde gelerek tahliye etmeye ve içerisindeki yapıları yıkmaya başlarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

Ben-Gvir, bugünün İsrail için "tarihi bir gün" olduğunu ve UNRWA'nın inşa ettiği her şeyle birlikte Kudüs'ten çıkarıldığını ileri sürmüştü.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, AA'ya yaptığı açıklamada, merkezin yıkım faaliyetinin Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından alınan kararın uygulanması olduğunu savunmuştu.

King, İsrail'in uygulamalarına ilişkin BM'den gelen eleştirileri umursamadığını söyleyerek "BM'nin İran'da son 2 haftadır yaşananlara ilişkin açıklama yapmadığını, sadece İsrail'e karşı çıktığını" ileri sürmüştü.

İsrail Arazi İdaresinden yapılan açıklamada, UNRWA kompleksine İsrail tarafından el konulduğu belirtilerek bir planlama sürecinden sonra arazinin "kamuya hizmette" değerlendirileceği iddia edilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

