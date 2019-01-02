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Ömer Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.
Ömer Çelik
: "Samsun
İl Başkanımız Hakan Karaduman
, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez
'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu
görevlendirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: DHA
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