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1 saat önce

Ömer Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.

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Ömer Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: DHA

Hakan Karaduman, Ömer Çelik, Samsun, Güncel
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