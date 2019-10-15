Son Dakika Haberleri: Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
Son Dakika Güncel Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

8 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son 3 günde gerçekleşen operasyonlar 36 ilde yürütüldü.

Öte yandna terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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