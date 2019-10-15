Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

Öte yandna terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı , PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var