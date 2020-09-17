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İçişleri Bakanlığı: "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü...
İçişleri Bakanlığı: "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."
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