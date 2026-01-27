Foça, Su Sporlarıyla Uluslararası Ağırlama Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Foça, Su Sporlarıyla Uluslararası Ağırlama Yapacak

Foça, Su Sporlarıyla Uluslararası Ağırlama Yapacak
27.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça, yıl boyunca uygun rüzgar koşulları ile su sporları etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Yılın büyük bölümünde elverişli rüzgar koşullarına sahip olan İzmir'in Foça ilçesi, su sporları organizasyonları ile spor turizminde adından söz ettiriyor.

İklimi ve rüzgar yapısı su sporları için uygun bir ortam sağlayan Foça'da kış aylarında da elverişli hava, sporcuların yıl boyunca antrenman yapmasına, yarışlar düzenlenmesine imkan sunuyor.

İlçede son 3 yılda yelkenin çeşitli sınıflarında 10'a yakın ulusal müsabaka, milli takım seçmeleri gerçekleştirildi. Foça, nisan ayında da yelkenin techno sınıfında dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Yarışlar öncesinde takım halinde ya da bireysel olarak ilçeye gelen sporcular, bölgede uzun süreli konaklayarak ilçe ekonomisine katkı sunuyor.

"Ülkemiz adına çok ciddi reklam oluyor"

Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, AA muhabirine, Türkiye'nin su sporları açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Uluslararası kuruluşların, organizasyonel altyapı, beceri ve iklim koşulları nedeniyle şampiyonalarını Türkiye'de yapmak istediğini ifade eden Erey, 2025'te 4 uluslararası yarışa ev sahipliği yapıldığını, bunların sporculara ve spor turizmine katkısı olduğunu anlattı.

Erey, Ege'de kış aylarında güzel havanın hakim olduğunu ve bu durumun yelken, deniz sporları açısından bölgeyi ön plana çıkardığını dile getirerek, Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından Ege'ye deniz sporlarına gelenler olduğunu kaydetti.

Bölgeye talep yoğunluğu yaşandığını anlatan Erey, "Potansiyelimizi iyi kullanıyoruz ancak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak daha da iyi kullanabileceğimize inanmaktayım. Bunun için de olabildiğince farklı illerde federasyonumuz olarak hem tesisleşme hem de kulüpleşme üzerine ciddi çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Erey, İzmir'in Çeşme, Urla ve Foça ilçelerinde yılın 300 gününe yakın yelken yapılabilecek verimli rüzgar olduğunu kaydetti.

Foça'da 3-9 Nisan 2026'da yelken techno 293 sınıfı dünya şampiyonası düzenleyeceklerini aktaran Erey, şampiyonaya gelecek sporcuların keyif alacağını ve ilçenin tanıtımına önemli kartı sağlayacağını dile getirdi. Erey, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 40 ülkeden 300 sporcu yurt dışından gelecek. Avrupa ağırlıklı sporcular geliyor. Ancak bunu sadece tek bir organizasyon olarak da düşünmemek gerekiyor. Sonuçta bizim yelken sporunda dış etkenler, faktörler çok fazla olduğu için sporcuların önceden gelip bir antrenman yapma ihtiyacı doğuyor. İnsanların Foça'ya gelip güzel bir zaman geçirmesi, hem otel hem de Foça'mızın güzel bir ev sahipliği yapmasıyla ülkemiz adına çok ciddi reklam oluyor."

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ise Foça'nın yüzyıllardır "rüzgarın evi" olarak anıldığını kaydetti.

Foça'da her mevsim etkili olan rüzgarın su sporları yapmaya imkan sağladığından bahseden İşler, "Ege'de turizmi 12 ay yaymak istiyorsak deniz ve su sporları yaz kış yapılabilecek en ideal sporlardan. Turizmde tanıtım yapmak ve en önemlisi ise yabancıları bu spor için Ege kıyılarına getirerek ağırlamak bizim hedefimizdir. Türk turizmi bugün su ve deniz sporlarında istediği rakamlara ulaşamıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sörf ve yelken sporu fevkalade bizimle uyumlu bir spor." ifadelerini kullandı.

İşler, Kuzey Ege'de son yıllarda su sporlarının, yelkenin öne çıkması için çabaladıklarını, çabaların ardından uluslararası organizasyonu aldıklarını aktardı.

Dünya şampiyonasının İzmir'in, Foça'nın ve Türkiye'nin rüzgarının turizme ve turist çekme konusunda fevkalade bir argüman olduğunu göstereceğine değinen İşler, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonasındaki sporcular, çoğu ülkemize hiç gelmemiş ve ülkemiz hakkında bir algısı veya bir düşüncesi olmayan sporcular olacak. Sporcular, İzmir'imizi ve Foça'mızı görecek. Rüzgarın evinde yarışacak ve sepetlerine anılarını koyarak ülkelerine dönecek. Biz buradaki verilerle şu anda Orta Avrupa'daki ülkelerle görüşüyoruz. Onların yelken ve windsurf federasyonlarıyla temas halindeyiz. Dünya şampiyonasını yaptıktan sonra onlarla temasımız artacak. İzmir'in çevresindeki başta gözbebeğimiz Alaçatı olmak üzere Seferihisar, Foça ve Ayvalık ile rüzgar avantajımızı kullanarak deniz, su sporlarından ve bunun getirdiği turizmden pay almak istiyoruz."

Foça ilçesinde su sporları imkanı sunan otelin genel müdürü Bilge Durdu da Ege'nin turizminin yıl boyunca sürmesi için su sporlarını önemsediklerini, 2 yıldır su sporlarıyla ön plana çıkarmaya başladıklarını ve dünya şampiyonasının kendilerinin tanıtımına katkı sağlayacağını anlattı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Etkinlikler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Foça, Su Sporlarıyla Uluslararası Ağırlama Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:17:59. #7.11#
SON DAKİKA: Foça, Su Sporlarıyla Uluslararası Ağırlama Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.