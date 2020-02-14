Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

15 dakika önce

"Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" Sergisi, 28 Şubat 2020'de Folkart Gallery'de açılıyor.

Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor, System.String[]

Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ'ya ev sahipliği yapacak. "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" isimli sergide sanatçının 55 eseri yer alacak. Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi 28 Şubat–17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sanatseverlere açık olacak. Folkart Gallery, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret açık.

SIRA DIŞI BİR ÖMÜR

Türkiye sanat tarihinde "Paris Ekolü" olarak nitelenen dönemin sıra dışı fırçası Fikret Muallâ, İzmir Folkart Gallery'de yeni yılda açılacak ilk sergi ile sanatseverlerin karşısında olacak. Fikret Muallâ Saygı; Avni Arbaş, Hakkı Anlı, Albert Bitran, Hale Asaf, Abidin Dino, Nejad Melih Devrim, Remzi Paşa, Mübin Orhon gibi imzalar ile aynı "ekol"de anılıyor. Bohem, sıra dışı ömrü ile de kayıtlara geçen Fikret Muallâ Saygı, tümü kayıtlı ve sertifikalı 55 özgün çalışması ile sanatseverlerle buluşacak. Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Sergide Ara Güler'in çektiği Fikret Muallâ Saygı porte fotoğrafları da yer alıyor.

28 Şubat, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Boya ve tiner atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı

Son Dakika Haberleri
10:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş
09:34 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 10:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]