Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı

28.05.2022 19:35
Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Van'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sırımlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Bilir'e ait kuzu, bahçede dolaşırken kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kuzu düştüğü foseptik çukurundan çıkarılarak sahibine teslim edildi. - VAN

Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı
Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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