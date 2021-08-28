Foseptikte cansız bedeni bulunan Abdullah toprağa verildi - Son Dakika

Kent merkezinde oturan Tamer ve Ebru Yeşildağ çiftinin oğlu Abdullah Yeşildağ, salı günü Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde yaşayan halası Ayşe Aydoğan 'ın yanına gitti. Yeşildağ, dün öğle saatlerinde kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kaldığı evin yanındaki foseptikte küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Savcının incelemesinin ardından Yeşildağ'ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi 'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yeşildağ'ın cenazesi Çoğaşlı Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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