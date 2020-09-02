Fotoğraf tutkunları minareler arasında dolunayı ölümsüzleştirdi - Son Dakika

Edirne'de fotoğraf tutkunları minareler arasından yükselen en güzel dolunay fotoğrafını yakalamaya çalıştı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle "Minarelerde Dolunay Fotoğraf Etkinliği" düzenlendi.

İstanbul ve Edirne'den 50 fotoğrafçı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin minareleriyle en güzel dolunay fotoğrafını çekmeye çalıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'de çok sayıda tarihi caminin yer aldığını söyledi.

Minareler ve dolunayın güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Soytürk, "Selimiye Camisi her an inanılmaz fotoğraf sahneleri oluşturuyor. Hangi cepheden bakarsanız bakın güzel kareler veriyor. Tabiki bu da şehrimizin ulusal ve uluslararası basında yer almasını sağlıyor. Şehrimizin turizm anlamında tanıtımına ciddi anlamda katkı sunuyor." diye konuştu.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de fotoğrafçıların paylaştığı fotoğraflarla kentin kültürel yaşamına ve turizmine katkıda bulunduğunu anlattı.

Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alarak düzenlediklerini dile getiren İyiiz, "İçeriye kapanmadan ama kendi önlemlerimizi maske kullanımı ve mesafeye uyarak çekimlerimizi yapıyoruz." dedi.

Fotoğrafçılar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin arasından yükselen dolunayı yakalamak için çeşitli açılardan deklanşöre bastı.