Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fotoğrafın 200. yılına özel sergi

10.04.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Efes Kent Belleği'nde 'Kıyı, Köşe, İki Yüz' sergisi açıldı, Baytekin Kara söyleşi yaptı.

(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği, fotoğrafın 200. yılına özel "Kıyı, Köşe, İki Yüz" sergisine ev sahipliği yapıyor. Baytekin Kara'nın söyleşisiyle açılan sergi, görsel okuryazarlığın önemine dikkat çekerken, hayatın kıyısında kalmış anları sanatseverlerle buluşturuyor.

Selçuk Efes Kent Belleği, fotoğrafçılığın 200. yılına özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuşadası'nda faaliyet gösteren Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği tarafından hazırlanan "Kıyı, Köşe, İki Yüz" Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışı öncesinde, fotoğraf sanatçısı Baytekin Kara, "Fotoğraf nedir, ne değildir?" başlıklı söyleşiside katılımcılarla bir araya geldi. Kara, fotoğrafçılığın tarihsel gelişimini ve teknolojik dönüşümlerle birlikte geçirdiği evrimi anlattı.

Sergiye ilişkin bilgi veren Baytekin Kara, fotoğrafın bir yüzey üzerine sabitlenebilmesinin 200. yılına dikkat çekerek, "Sergimizin çıkış noktası da bu. 200 yıldır hayatın kıyısında, köşesinde kalan anları kayıt altına alıyoruz. Sergimizde yer alan fotoğrafların büyük bir kısmı kutu kamera ile çekildi. Diğer çalışmalar ise ekip arkadaşlarımızın farklı zamanlarda ve farklı temalarla çektiği fotoğraflardan oluşuyor" dedi.

Fotoğrafın insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kara, görsel okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Baytekin Kara; "Okuryazarlık yalnızca yazılı metinleri okumak değildir. Görsel okuryazarlık da en az bunun kadar önemli. Fotoğraf, bakmak ile görmek arasındaki farkı ortaya koyar ve dünyayı daha doğru algılamamıza katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından sergide yer alan fotoğraflar dijital ortamda katılımcılara sunuldu. Özellikle Nazilli Basma Fabrikası'nda çekilen fotoğraflardan oluşan gösterim izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği Başkanı Oya Baştürk Akhan ise Selçuk Efes Kent Belleği'nin kentin hafızasını yaşatan önemli bir mekan olduğunu belirterek, burada sergi açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kıyı, Köşe, İki Yüz" Fotoğraf Sergisi, 22 Nisan tarihine kadar Selçuk Efes Kent Belleği'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Selçuk, Güncel, Kültür, Sanat, Efes, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:08:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Fotoğrafın 200. yılına özel sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.