Frankfurt Havalimanı’nda Kar Yağışı Nedeniyle Gecikmeler

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikmeler oluyor.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle uçuşlarda gecikmeler ve bazı sefer iptallerinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

Öte yandan, Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Frankfurt'un da içinde bulunduğu Hessen eyaleti için şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "hayati tehlike" uyarısı yayımladı. Uyarıda, kapalı kar tabakası, kısıtlı hareket kabiliyeti ve kapanan ulaşım yolları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.