Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız" - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız"

20.10.2020 22:14

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Seine-Saint-Denis Valiliğinde İslami radikalleşme ve terörle mücadele gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti. Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 3 yıldır terör ve aşırılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Macron, mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağına dikkat çekti. "Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" diyen Macron, Çarşamba günü Şeyh Yasin Topluluğu'nu feshedeceklerini duyurdu.

Son dönemde Fransa'da birçok cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar, aramalar ve kapatma tehditleri artışa geçti.

(İHA)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağız' - Son Dakika


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