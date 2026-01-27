Fransa'da 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
Fransa'da 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

27.01.2026 10:20
Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısını 23 "hayır" oyuna karşı 116 "evet" ile kabul etti.

Fransa'da sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Fransa'da alt kanat olan Ulusal Meclis milletvekilleri, 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayacak yasa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek verdiği yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te uzun ve gergin geçen görüşmelerin ardından gece oturumunda 23 "hayır" oyuna karşı 116 "evet" ile kabul edildi. "Çocukları ekran ve platform risklerinden koruma" başlığı altında sunulan tasarı, 15 yaşından küçüklerin sosyal ağ hizmetlerine erişimini yasaklamayı hedefliyor.

Yaş doğrulama ve denetleme vurgusu

Mecliste pazartesi günü başlayan ve Salı günü sona eren oturumda milletvekilleri "uygulanabilirlik" üzerinde durdu. Hükümet kanadı, düzenlemenin kağıt üzerinde kalmaması için Avrupa Birliği (AB) hukukuna uygun biçimde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda, platformların yaş doğrulama sorumluluğu, veri güvenliği ve denetim yöntemi gibi başlıklarda AB çerçevesiyle uyum arayışı dikkat çekti. Yaş doğrulamanın teknik olarak nasıl yapılacağı ve bunun hangi sistemle denetleneceği maddeleri, düzenlemenin hayata geçmesindeki ana eşik olarak gösteriliyor.

Liselerde cep telefonu kullanımı kısıtlanıyor

Öte yandan Meclis gündemine, liselerde cep telefonu kullanımıyla ilgili daha sert önlemler de geldi. Ancak süreçte "tam yasak" yaklaşımının yumuşatıldığı; bunun yerine okullarda telefonun kullanılabileceği belirli alanlar veya kısıtlı kullanım düzeni gibi ara formüllerin öne çıktığı aktarıldı.

Sosyal medya tasarısı, yasalaşmadan önce Fransa'nın üst kanadı olan Senato'nun gündemine gelecek. Senato takvimi ve muhtemel değişikliklerin ardından, yürürlük tarihi konusunda hedefin "Eylül 2026" olarak dillendirildiği, ancak AB düzeyinde yaş doğrulama çerçevesi netleşmeden uygulamanın takviminin tartışmalı kalabileceği değerlendiriliyor.

Fransa'da cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamalar uzun süredir uygulanıyor

Fransa'da eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamalar uzun süredir uygulanıyor. İlkokul ve ortaokullarda daha önce yürürlüğe giren kısıtlamalar bulunurken, son dönemde ortaokullarda "telefonu gün boyu bırakma" uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla denetimin artırılması hedefleniyor. Liselerde ise uygulama, büyük ölçüde okul yönetimlerinin iç düzenlemelerine göre değişiklik gösteriyor. - PARİS

Kaynak: İHA

