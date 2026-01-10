Fransa'da Aile Hekimleri Greve Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fransa'da Aile Hekimleri Greve Gitti

Fransa\'da Aile Hekimleri Greve Gitti
10.01.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da aile hekimleri, sosyal güvenlik yasasını protesto etmek için 10 günlük grev başlattı.

Fransa'da 5 Ocak tarihinde 10 günlük geniş kapsamlı bir grev kararı alan aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nda yer alan düzenlemeleri protesto etmek amacıyla Paris'te büyük bir yürüyüş düzenledi.

Fransa'da aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nı protesto etmek amacıyla 5 Ocak Pazartesi günü sağlık sistemini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir greve başladı. Yasada yer alan bazı düzenlemeleri kabul edilemez olarak nitelendiren birçok doktor, bugün başkent Paris sokaklarını doldurdu. Düzenlen gösteride "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz", "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir" gibi çeşitli sloganların yazılı olduğu afişler taşıyan hekimler, yasa tasarılarının çalışma hayatlarını aksattığını vurguladı. Aile hekimleri, yetersiz bütçe, artan sağlık ihtiyaçlarına rağmen yapılan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması, devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı olarak düşürme ihtimali ve çalışma yerlerini seçme özgürlüklerinin sınırlandığı gerekçesiyle yasaya tepki gösteriyor. Doktorlar, söz konusu yasanın mesleklerini icra etme özgürlüklerine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunuyor.

"Ameliyathanelerin yüzde 80'e kadarı kapanabilir"

Ülkedeki bazı klinikler faaliyetlerini yavaşlatırken, Özel Hastaneler Federasyonu'nun açıklamasına göre Paris'te düzenlenen büyük protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80'ine kadarının kapatılabileceği öngörülüyor. Halihazırda hastanede yatan hastaların tedavileri sürecek, ancak hayati tehlike taşıyan acil durumlar dışında yeni hastaların kamu hastanelerine yönlendirilebileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı: "Durum öngörülebilir"

Fransa Sağlık Bakanlığı ise durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, "yeniden diyalog kurulması" ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını ifade ederek, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin de geri çekildiğini duyurdu. Ancak bu adımların krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

Sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğunu düşünüyor

Tıp alanında işleyişin ciddi biçimde yavaşlamasına neden olan grevin hastaları da hızla etkilemesi bekleniyor. Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan ve 10 gün sürmesi planlanan kapsamlı grevde, doktor muayenehanelerinin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor. Fransız basınında yer alan bir sendika içi ankete göre, sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğu görüşünde. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar tüm sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği öne sürülüyor. Ayrıca grev süresinin uzama ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika, Fransa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransa'da Aile Hekimleri Greve Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

22:06
Jhon Duran ve Musaba’dan beğeni rekorları kıran dans
Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:14:42. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Aile Hekimleri Greve Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.