Fransa'da Çiftçiler Yol Kapattı

Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imza süreci devam eden serbest ticaret anlaşmasına ve hükümetin yumrulu deri hastalığı salgını ile mücadelede itlaf politikalarına karşı çıkan çiftçiler, yol kapatma eylemi yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Bayonne şehrinde yüzlerce çiftçi, 30'dan fazla traktör ile liman girişini kapattı.

Ülkenin güneybatısında İspanya sınırına yakın olan Pau kentinde ise çiftçiler, Pyrenees Bulvarı'na saman yığınları bıraktı. Çiftçiler, buradaki Fransız Merkez Bankası şubesi önünde toplanarak eylem yaptı. Traktörleri ile hareket eden çiftçiler, Pyrenees Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

Ülkede yaklaşık 4 aydır büyükbaş hayvanlarda görülen yumrulu deri hastalığı ile mücadele sürerken, hükümet, sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmişti.

Hükümetin salgınla mücadele yöntemine ve AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında eyleme gitmişti.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık bu ülkelerin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.