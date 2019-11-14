Son Dakika Haberleri: Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri
Son Dakika Güncel Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri - Son Dakika

Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri

7 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te hastane çalışanları, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te hastane çalışanları, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

Paris'in Port-Royal Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Dışişleri Bakanlığının yanındaki İnvalides Meydanı'na kadar yürüdü.

Çalışma koşullarına tepki gösteren devlet hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, hastalara yeterli şartlarda ve imkanlarda tedavi uygulayamamaktan şikayet ediyor.

Eylemde, hastanelerin fiziki şartlarının tedavi için uygun olmamasına da tepki gösterildi.

Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendika, eyleme destek verdi.

Doktorlar, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini söyledi

Le Parisien gazetesinde yayımlanan açık mektupta, 2 bin çocuk doktoru devlet hastanelerinde yaşanan sorunun derin olduğunu, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Epernay kasabasında yaptığı açıklamada, hastanelerde yaşanan sorunların birkaç yılın birikimi olduğunu belirterek, Başbakan Edouard Philippe'in gelecek hafta söz konusu sorunların çözümü için atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Hastane ve sağlık çalışanları, birkaç aydır hastanelerde imkanların iyileştirilmesi için hükümetin acil adımlar atması için çağrıda bulunuyor.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık Fransa liderliğe yükseldi! İşte grupta puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]