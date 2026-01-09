Fransa'da Hükümete Gensoru Önergesi - Son Dakika
Fransa'da Hükümete Gensoru Önergesi

09.01.2026 13:17
LFI Partisi, AB-MERCOSUR anlaşması nedeniyle hükümete gensoru önergesi sundu ve Macron'u eleştirdi.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ülkelerinin dünyada "küçük düşürüldüğünü" ifade ederek, Başbakan Sebastien Lecornu hükümetine karşı gensoru önergesi sunduklarını duyurdu.

Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımnda, partisinin bu sabah Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclise gensoru önergesi verdiğini belirtti.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşması nedeniyle Brüksel'de "küçük düşürüldüğünü" belirten Panot, 8 yıldır görevde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu süre zarfında bu anlaşmayı engellemediğini savundu.

Panot, "Fransa dünyada küçük düşürüldü: Bu ABD'nin Venezuela'daki saldırısına kınamaktan aciz Cumhurbaşkanı (Macron'un) felaket tablosudur. Lecornu ve Macron gitmeli." ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Fransa'nın AB-MERCOSUR anlaşması aleyhinde oy kullanacağı bildirilmişti.

Fransa'da muhalefet, bu açıklamanın geç geldiğini ve AB ülkelerinin temsilcileri tarafından yapılacak oylamaya etkisi olmayacağını savunuyor.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, Aralık 2025'te planlanan ancak Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu ve çiftçi protestoları nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını bugün oylayacak.

Oylamada, üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinde çiftçiler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
