Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi

23.01.2023 18:00
Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi

Fransa'da yapılan bir araştırmada, neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığını ortaya koydu.

Fransa'da yapılan bir araştırmada, neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığını ortaya koydu.

Başbakanlık bünyesindeki Kadın-Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi (HCEFH), cinsiyetçilik vakalarını konu alan bir rapor yayımladı.

5-26 Ekim 2022'de 15 yaş üstü 2 bin 500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulacak.

Viavoice Enstitüsü tarafından HCEFH için yürütülen araştırmaya göre, ülkede cinsiyetçilik azalmazken kadınların yüzde 37'si rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Kadınların yüzde 80'i erkeklere göre daha kötü muamele gördüğünü belirtirken neredeyse üçte biri tecavüze uğradığını ifade etti.

Cinsiyetçilik ve tecavüz vakaları gençler arasında yaygınlaşırken erkeklerin yüzde 26'sı cinsel şiddete yönelik tepki ve önlemleri abartılı buluyor.

Fransız makamları mücadelede yetersiz

Ülkede 25-34 yaş arası erkeklerin dörtte biri saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünürken, yaş farkı olmaksızın erkeklerin yüzde 40'ının da kadınların çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor.

Erkeklerin sadece yüzde 9'u erkeklerin ev işi yapmasını normal karşılıyor. Bu oran 25-34 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 15 olarak rapora yansıdı.

Ülke nüfusunun yüzde 82'si, cinsiyet meselesinin hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almasını istiyor.

HCEFH, raporun endişe verici ve Fransız makamlarının bu konudaki mücadelesinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dehşete düşüren rapor! Fransa'da her 3 kadından 1'i tecavüze uğruyor Dehşete düşüren rapor! Fransa'da her 3 kadından 1'i tecavüze uğruyor Paris'te fırıncılar yüksek enerji fiyatlarını ellerinde bagetlerle protesto etti Paris'te fırıncılar yüksek enerji fiyatlarını ellerinde bagetlerle protesto etti Fransa'da fırıncılar sokağa indi Fransa'da fırıncılar sokağa indi

Emmanuel Macron, Başbakanlık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:47 Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi! Batshuayi ve Emre Mor arasında olay
21:16 Masör, masaj salonuna gelip "İlişki istiyorum" diyen müşteriye haddini bildirdi! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
21:08 Yorumcu Uğur Karakullukçu'dan çok sert Arda Güler tepkisi: Kör göz görür şunu
20:27 Genç adam 350 metre yükseklikten kayalıklara atladı! Yakınları sinir krizi geçirdi
20:32 Bunu nasıl yaptın Valencia! Kaçırdığı pozisyon Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu
18:27 Hırsızın pişkinliği pes dedirtti: Cezamı katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım
18:49 Rezidanstaki işkence olayında yeni gelişme! 41 yıl hapsi istenen 3 sanık da tahliye edildi
18:52 Gündüz vakti sokak ortasında silahlı kavga! Şüphelilerin çatışma anındaki rahatlıkları şaşkınlık yarattı
19:17 CHP Sözcüsü Öztrak, "Erdoğan'ın adaylığına sesiz kalınması" ilgili eleştirilere Anayasa kitapçığını göstererek cevap verdi
19:55 Bursa'da vinç sepetinde içki içip, rastgele ateş açan adamı görüntüleri ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 21:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement