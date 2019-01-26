Son Dakika Haberleri: Fransa'da 'Sarı Gece' Korkusu

Fransa'da 'Sarı Gece' Korkusu

1 saat önce

FRANSA'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin gösterileri 11'inci haftasında da devam etti.

Fransa'da 'Sarı Gece' Korkusu, System.String[]
FRANSA'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin gösterileri 11'inci haftasında da devam etti. Sabah saatlerinden sokakları doldurmaya başlayan binlerce protestocu Paris'te iki ayrı yürüyüş yaptı. Denizaşırı Bakanlığından başlayan ilk yürüyüş birçok bakanlığın önünde devam etti. İkinci yürüyüş ise Şanzelize Caddesi'nden başlayıp Bastille Meydanı'na kadar sürdü.

GECE CUMHURİYET MEYDANI'NDA

'Sarı Yelekliler'in sözcülerinden Eric Drouet, eylemcileri 'Sarı Gece'ye davet etti. Yerel saatle 17.00'de başlayıp saat 22.00'de bitmesi planlanan gece eyleminin ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevik kuvvet biriminde görevli polisler 'Sarı Gece'den endişeli. Polisler, gece eylemlerinde şiddetin oluşmasının kolaylaşacağına ve kişilerin kimliklerinin belirlemesinin zorlaşacağına dikkati çekiyor. Paris'te 3 bin, ülke genelinde en az 5 bin polis görevlendirildi.

PAZAR GÜNÜ KIRMIZI FULARLILAR 

Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki amacıyla Facebook üzerinden örgütlenen "Kırmızı Fularlılar" adlı bir grup da pazar günü eylem yapacak.Eylemi başkent Paris'te yapacak olan Kırmızı Fularlılar, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarını protesto edecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:18 

Emmanuel Macron, Paris, Güncel
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