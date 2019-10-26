Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 50. haftasında

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 50. haftasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını bir kez daha protesto etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri düşük katılımla devam ediyor.

Paris'te çeşitli sokaklarda yürüdükten sonra Belleville Mahallesi'nde toplanan eylemciler, çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle çevredeki bir metro istasyonu kapatıldı.

Saint-Etienne şehrinde de birçok yolda kapatma eylemin yapıldığı gösteride, polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemcilerden 6'sının gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı. İçişleri Bakanlığı, eylemlere katılanların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.