Fransa'da Yargıç ve Annesi Kaçırıldı

Fransa'da bir yargıç ve annesinin kripto para çetesi tarafından fidye için kaçırıldığı olayla bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon Savcılığı yaptığı açıklamada 7 ve 8 Şubat'ta fidye olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun tutuklandığını belirtti.

Fransa'nın güneydoğusundaki Drome vilayetinde yaşanan olayda, Fransız yargıç ve annesi kaçırılarak yargıcın eşinden fidye olarak kripto para talep edilmişti.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı arama çalışmaları sonrası 6 Şubat'ta vilayete bağlı Bourg-les-Valence'de bir tren garında Fransız yargıç ve annesine yaralı halde ulaşılmış ve şüphelileri yakalama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

Soruşturma, kripto parayla alışveriş yapan varlıklı kişileri hedef alan kaçırma ve gasp girişimlerinin çözülmesi için genişletilmişti.