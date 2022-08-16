Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı

16.08.2022 17:17
Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı

Fransa'da yaz başından bu yana meydana gelen yangınları çıkardıkları gerekçesiyle yaz başından bu yana en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da yaz başından bu yana meydana gelen yangınları çıkardıkları gerekçesiyle yaz başından bu yana en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa merkezli haber kanalı BFMTV'nin haberine göre, haziran ayı başından bu yana çok sayıda yangınla mücadele eden ülkede yangınların önemli bir kısmını kundakçıların çıkardığından şüpheleniliyor.

Her yangından sonra sistematik olarak açılan soruşturmalar sonrası, ülke genelinde yaz başından bu yana 25 kişinin kundakçı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı, bunlardan 4'üne ceza verildiği, 6'sının da tutuklu yargılandığı ifade edildi.

Yargı makamları, Ardeche bölgesindeki birkaç yangını başlattığını belirten 44 yaşındaki kişi ve Herault bölgesindeki yangınların çıkmasına neden olduğunu itiraf eden gönüllü itfaiyecinin gözaltına alınmasını kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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