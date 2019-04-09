Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yeni Seçim Çağrısı

Fransa'da Yeni Seçim Çağrısı

1 saat önce

Fransa'da Ulusal Meclis'te merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin Grup Başkanvekili Christian Jacob, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Fransa'da Yeni Seçim Çağrısı, System.String[]
Fransa'da Ulusal Meclis'te merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin Grup Başkanvekili Christian Jacob, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Jacob, yaptığı açıklamada, Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü siyaseti eleştirdi.

Macron'un ülkede önemli değişiklikler yapmayı hedeflediğini ancak ülkenin daha kötü bir hale geldiğini belirten Jacob, cumhurbaşkanının Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini ileri sürdü.

Jacob, seçimin cumhurbaşkanının ve hükümetin meşruluğunu gösteren tek yol olduğunu, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Christian Jacob, hükümetin sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği "ulusal müzakere" toplantılarını Fransızların güvenini kazanmak için yetersiz bulduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: AA
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