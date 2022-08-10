Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı - Son Dakika
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Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı

10.08.2022 11:24
Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı

Fransa'daki Seine Nehri'nde 2 Ağustos'ta mahsur kaldığı tespit edilen ve geçtiğimiz cumartesi günü güvenli bölgeye çekilen beyaz balina, yaklaşık 80 kişinin katıldığı zorlu operasyonun ardından sudan çıkarılarak tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldü.

Fransa'daki Seine Nehri'nde 2 Ağustos'ta mahsur kaldığı tespit edilen ve geçtiğimiz cumartesi günü güvenli bölgeye çekilen beyaz balina, yaklaşık 80 kişinin katıldığı zorlu operasyonun ardından sudan çıkarılarak tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldü.

Fransa'nın en uzun ikinci nehri olan Seine Nehri'ndeki beyaz balinayı kurtarma operasyonu sona erdi. Geçtiğimiz salı günü doğal yaşam alanından uzakta nehirde mahsur kaldığı tespit edilen ve 6 Ağustos'ta güvenli bölgeye çekilen beyaz balina, dalgıç ve polis ekibi de dahil olmak üzere yaklaşık 80 kişinin katıldığı operasyonla sudan çıkarıldı. Günlerdir yemek yemeyi reddeden ve halsiz kalarak zayıflayan beyaz balina, 6 saatlik operasyonun ardından tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldü. Deniz koruma kuruluşu Sea Shepherd Fransa'nın lideri Lamya Essemlali, "Balinayı tuzlu su havuzuna taşımak, onu daha iyi izlememize ve tedavi etmemize izin verecek" dedi.

Normandiya'nın Saint-Pierre-La-Garenne bölgesindeki operasyonu halk da nehir kıyısında toplanarak izledi. Kurtarma ekipleri, iştahını açabilmek ve Manş Denizi'ne doğru dönüşe geçebilmesi için balinaya dondurulmuş ringa balığı ve alabalık yedirmeye çalıştı ancak balina yemeyi reddetti. Ekipler, balinanın ılık ve tuzlu olmayan nehir suyunda daha fazla kalamayacağını ifade etmişti.

Fransız uzmanlar, 4 metre uzunluğunda ve 800 kilogram ağırlığındaki balinanın henüz tespit edilemeyen bir hastalığı olabileceğini ancak türün son derece dayanıklı olduğunu belirtti.

(İHA)

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Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi
Kaynak: İHA

Fransa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı - Son Dakika
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