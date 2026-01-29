Fransa'dan Rusya'ya Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
Fransa'dan Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

29.01.2026 12:30
Fransa, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi için çalışmalarını sürdürüyor, güçlü olması hedefleniyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin, bir önceki 2 yaptırım paketi kadar güçlü olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Barrot, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası gündemin yoğun olduğu ve NATO'nun koruması altındaki Avrupa toprakları olan Grönland topraklarına yönelik tehditlerin damga vurduğu bir ocak ayından sonra bu sabah Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini söyleyen Barrot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Paris'te ağırladığı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile dayanışma içinde olduklarını belirttiğini hatırlattı.

Barrot, AB Komisyonu'ndan, AB veya üye ülkelerinin toprak bütünlüğüne, seçim süreçlerine ve başat çıkarlarına yönelik ihlaller olduğunda elindeki tüm araçlarla, sükunet ve kararlılıkla bu ihlalleri başarısız kılmak için kullanacağını ifade etmesini istedi.

Bunun gerilimi artırmayı amaçlamadığına işaret eden Barrot, "Bu kararlılık ve birlik içinde (AB'nin) başat çıkarlarına karşı yeni tehditleri caydırmanın en net yolu." dedi.

Barrot, toplantıda Ukrayna'daki durumu ele alacaklarını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji altyapısını bombalayarak, insani kriz çıkarmaya çalıştığını savundu.

G7 ülkelerinin ve Kiev makamlarının, Ukrayna'nın içinden geçtiği enerji kriziyle mücadele etmesi için destek adımlarını açıklamak üzere Paris'te 23 Ocak'ta bir araya geldiğini kaydeden Barrot, "Sivil ve enerji altyapılarına yönelik bu saldırılar, Vladimir Putin'in ateşkes ve kalıcı barışa götürecek müzakerelere samimiyetle katılmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bu nedenle Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin, 18. ve 19. yaptırım paketleri kadar güçlü olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barrot, istenilen yeni yaptırımlar arasında "Rus gölge filosunun" hareket kabiliyetini engellemek amacıyla tüm denizcilik hizmetlerine yasak getirilmesinin de yer aldığını işaret ederek, Orta Doğu'daki durumu ve İran'daki son gelişmeleri de görüşeceklerini aktardı.

"(İran'daki) Baskıdan sorumlu olanlara karşı bugün Avrupa düzeyinde yaptırım kararı alacağız." ifadesini kullanan Barrot, bu kapsamda 20 kişinin mal varlığına el koyacaklarını ve AB topraklarına girmesine yasak getirileceğini açıkladı. ???????

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Fransa, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
