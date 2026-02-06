Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Erbil'de SDG ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Erbil'de SDG ile Bir Araya Geldi

06.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ile önemli bir görüşme yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Bağdat'taki temaslarının ardından geldiği Erbil'de SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geçerek Suriye dosyasındaki yoğun trafiğini sürdürdü. Fransız Bakan, Erbil'de PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrot ve Abdi'nin görüşmesinin ana gündem maddelerini, Şam yönetimi ile imzalanan 30 Ocak Anlaşması'nın detayları ve terörle mücadele başlıkları oluşturdu.

Irak basını Abdi'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberde, görüşmede 30 Ocak'ta Şam hükümeti ile imzalanan anlaşmanın sahadaki uygulanma detaylarının, Kürt bölgelerinin özel yapısının korunması ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması hususlarının vurgulandığını belirtti.

Ayrıca görüşmede SDG'ye bağlı askeri ve güvenlik güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyon süreci ile DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu merkezlerin güvenliğinin de masaya yatırıldığı kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, bu görüşmeyi DEAŞ ile mücadele çabalarını güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Abdi ve Barzani'den Suriye'de diyalog vurgusu

Fransız Bakan ile görüşmesinden önce Mazlum Abdi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'deki başkanlık ofisinde bir araya gelmişti. IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son durum, Kürtlerin geleceği ve Şam yönetimi ile SDG arasında sağlanan anlaşmanın ayrıntılarının ele alındığı aktarıldı. Neçirvan Barzani, "Kürt sorunlarının çözümünün diyalogdan" geçtiğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm bileşenlerin ve Kürt halkının haklarının korunması hayati önem taşıyor" dedi.

Mazlum Abdi ise Suriye'deki son duruma dair bilgi vererek, gerilimin düşürülmesi ve Kürtlerin haklarının savunulması konusunda Barzani ile IKBY'nin oynadığı yapıcı role teşekkür etti. Bölge güvenliğini tehdit etmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın hareketliliğin de ele alındığı görüşmede iki taraf, terörle mücadele konusunda sahadaki aktörler arasında koordinasyonun sağlanması ve uluslararası koalisyon güçlerinin desteğinin devam etmesinin güvenlik için kritik olduğunu vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Fransa, Erbil, Noel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Erbil'de SDG ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:20:37. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Erbil'de SDG ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.