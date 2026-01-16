Fransa Grönland'da Askeri Birlik Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa Grönland'da Askeri Birlik Gönderiyor

Fransa Grönland\'da Askeri Birlik Gönderiyor
16.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Fransız ordusunun Grönland'a birlik gönderdiğini ve ortak tatbikata katılacaklarını açıkladı.

PARİS, 16 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız ordusuna bağlı ilk birliklerin halihazırda Grönland'da olduğunu, önümüzdeki günlerde kara, hava ve deniz kuvvetlerinden yeni birliklerin bölgeye konuşlandırılacağını söyledi.

Macron perşembe günü Istres Hava Üssü'nde askerlere hitaben yaptığı Yeni Yıl konuşmasında, Fransa ve Avrupalı ortaklarının çıkarlarının tehdit edildiği her noktada, gerilimi tırmandırmadan ancak egemenlik haklarından da taviz vermeden varlık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Macron X hesabından yaptığı paylaşımda da, Danimarka'nın talebi üzerine Grönland'da düzenlenecek ortak tatbikatlara katılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin bildirdiğine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Avrupa Birliği'nin Grönland'da "stratejik bir sorumluluğu" olduğunu belirterek, "Arktik Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı düşünemeyiz" dedi.

Riga'da Letonyalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Barrot, Fransa ve ortaklarının tatbikatlara katılarak Danimarka ile dayanışma sergileyeceğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanlığı ise bölgesel güvenliğe yönelik olası askeri katkıları değerlendirmek amacıyla Grönland'daki çok uluslu keşif misyonuna katılacağını duyurdu. Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Alman Silahlı Kuvvetleri'nden (Bundeswehr) 13 kişilik bir ekibin, diğer Avrupa ülkelerinden birliklerle bir araya geleceğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, Danimarka'nın talebi doğrultusunda Grönland'a askeri personel sevk ettiklerini belirtirken, Norveç de müttefikler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bölgeye iki askeri personel göndereceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Grönland, Savunma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Grönland'da Askeri Birlik Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:34:20. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Grönland'da Askeri Birlik Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.