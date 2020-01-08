Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor - Son Dakika Dünya

Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor

1 saat önce

Fransa'nın modern tarihindeki en uzun grevler 34'üncü gününü tamamlarken emeklilik reformu için taraflar uzlaşmaya varamadı. Başbakan Edouard Philippe, reformun geri çekilmeyeceği vurgusunu yaparken, hem hükümetin hem de sendikaların "biraz kımıldaması gerektiğini" söyledi

Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor, System.String[]

Fransa'nın modern tarihindeki en uzun grevler 34'üncü gününü tamamlarken emeklilik reformu için taraflar uzlaşmaya varamadı. Başbakan Edouard Philippe, reformun geri çekilmeyeceği vurgusunu yaparken, hem hükümetin hem de sendikaların "biraz kımıldaması gerektiğini" söyledi.


Ülke genelindeki ve başkent Paris'teki ulaşımı felç eden grevler, petrole de yansıdı. Ülkenin en büyük işçi sendikalarından CGT, petrol nakliyatının da engellenmesi çağrısında bulundu. Hükümet ülkedeki 8 petrol rafinerisinden 5'inin "geçici teslimat sıkıntısı" çektiğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Edouard Philippe, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız

Son Dakika Haberleri
01:16 Kanada Irak'taki askeri operasyonları durdurdu, personelin bir kısmını Kuveyt'e kaydıracak - Son Dakika Haber
01:16 Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı - Son Dakika Haber
01:00 Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika Haber
00:57 İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Son Dakika Haber
00:48 Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı - Son Dakika Haber
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 02:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]